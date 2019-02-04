В сгоревшем доме на Никитском бульваре раздался хлопок

На месте пожара в доме на Никитском бульваре раздался хлопок. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, это могли взорваться остатки газа в газовой системе дома. Также это могли быть лопнувшие аэрозольные баллончики.

Пожар в доме полностью ликвидирован, жители возвращаются в свои квартиры.

Погибли два человека, судьба еще одного до сих пор не выяснена. Ранения получили три человека, состояние одного из них тяжелое.