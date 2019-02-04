Борт Москва – Красноярск вынужденно приземлился в Новосибирске из-за мороза

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Москва – Красноярск, из-за сильнейшего мороза сел в Новосибирске. Об этом СМИ сообщили представители аэропорта Красноярска.

Как уточняется, это самолет, летевший из Шереметьево. В настоящее время он находится в аэрогавани Толмачево. В Красноярск борт прилетит, когда станет теплее и температура поднимется выше 40 градусов, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы аэропорта Красноярска, есть некоторые задержки и отмены рейсов, но причины не обязательно связаны с погодой. По данным сервиса "Яндекс.Погода", сейчас температура в Емельяновском районе, где расположен аэропорт, составляет 43 градуса мороза.