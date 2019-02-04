Наводнение на севере Австралии: более тысячи человек эвакуированы

На северо-восточном побережье Австралии более тысячи человек были эвакуированы из затопленных районов города Таунсвилл. Для спасения жителей, оставшихся в зоне затопления, мобилизованы силы ВВС и армии. Об этом СМИ сообщает ситуационный штаб по чрезвычайным ситуациям штата Квинсленд.

Как уточняется, в зоне затопления остаются не менее 20 тысяч домов в Таунсвилле и пригородах. Ожидается, что количество эвакуированных существенно возрастет в ближайшее время. 4 февраля начинают работу два дополнительных временных центра, передает ТАСС.

Премьер-министр штата Квинсленд отмечает, что Таунсвилл переживает одно из крупнейших наводнений в истории континента. Ситуация становится все более напряженной. Только за минувшую ночь военные Австралии эвакуировали из города более 400 человек. В Таунсвилле и соседних районах закрыты государственные учреждения, детские сады и школы, частично прекращена подача электроэнергии.

В регион, пострадавший от наводнения, организована доставка товаров первой необходимости и продуктов питания. Служба спасения и полиция штата патрулируют затопленные улицы городов. Они обращаются к жителям с призывами не покидать свои дома до прибытия военных, так как на улицах с паводковыми водами появились гребнистые крокодилы, которые нападают на людей.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди продолжатся на территории Квинсленда по меньшей мере до середины недели. Также метеобюро Австралии предупреждает о грозах и шквалистом ветре.