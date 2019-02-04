Пострадавшим в ДТП под Калугой не требуется эвакуация в Москву

Пострадавшие в ДТП под Калугой останутся в районной больнице. У них состояние средней и легкой степени тяжести. Эвакуация в Москву не требуется. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Всего пострадавших 38. Погибли семь человек, в том числе трое детей. Все жертвы трагедии опознаны.

Автобус попал в аварию утром в воскресенье, 3 февраля. Он перевозил детей из города Ярцево Смоленской области в Калугу на танцевальный конкурс. Машина опрокинулась в кювет. Водитель и владелец транспортного средства задержаны. По факту аварии возбуждено два уголовных дела.

Жители города Ярцево Смоленской области несут цветы к дому культуры, где занимались погибшие. Люди также оставляются на месте свечи и игрушки, передает телеканал "Россия 24".