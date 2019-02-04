Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 февраля 201906:31

Пострадавшим в ДТП под Калугой не требуется эвакуация в Москву

Пострадавшие в ДТП под Калугой останутся в районной больнице. У них состояние средней и легкой степени тяжести. Эвакуация в Москву не требуется. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Всего пострадавших 38. Погибли семь человек, в том числе трое детей. Все жертвы трагедии опознаны.

Автобус попал в аварию утром в воскресенье, 3 февраля. Он перевозил детей из города Ярцево Смоленской области в Калугу на танцевальный конкурс. Машина опрокинулась в кювет. Водитель и владелец транспортного средства задержаны. По факту аварии возбуждено два уголовных дела.

Жители города Ярцево Смоленской области несут цветы к дому культуры, где занимались погибшие. Люди также оставляются на месте свечи и игрушки, передает телеканал "Россия 24".

Сейчас

06:40

Число погибших на ночном пожаре в центре Москвы выросло до 4

06:31

Пострадавшим в ДТП под Калугой не требуется эвакуация в Москву

05:22

В сгоревшем доме на Никитском бульваре раздался хлопок

05:09

Пожар в доме на Никитском бульваре полностью ликвидирован

03:51

Пожар в доме на Никитском бульваре локализован

03:37

В горящем доме на Никитском бульваре обрушились перекрытия

03:15

Число жертв пожара в доме на Никитском бульваре выросло до 2

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Число погибших на ночном пожаре в центре Москвы выросло до 4

Число погибших на ночном пожаре в центре Москвы выросло до 4

33 минуты назад
Пострадавшим в ДТП под Калугой не требуется эвакуация в Москву

Пострадавшим в ДТП под Калугой не требуется эвакуация в Москву

42 минуты назад
Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

5 часов назад
Brexit: ирландский "бэкстоп" как камень преткновения

Brexit: ирландский "бэкстоп" как камень преткновения

18 минут назад
В мире выявлено более 18 миллионов новых случаев заболевания раком в 2018 году

В мире выявлено более 18 миллионов новых случаев заболевания раком в 2018 году

1 час назад
Пожар в доме на Никитском бульваре: огонь не останавливается

Пожар в доме на Никитском бульваре: огонь не останавливается

4 часа назад
Слуцкий опроверг информацию о лишении Скабеевой аккредитации в ПАСЕ

Слуцкий опроверг информацию о лишении Скабеевой аккредитации в ПАСЕ

9 часов назад
Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

9 часов назад
Задержан владелец автобуса, попавшего в аварию под Калугой

Задержан владелец автобуса, попавшего в аварию под Калугой

8 часов назад
Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

10 часов назад
Встреча Трампа с Кимом уже назначена: идет обсуждение деталей

Встреча Трампа с Кимом уже назначена: идет обсуждение деталей

5 часов назад
Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили

Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили

10 часов назад
Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

11 часов назад
Политика США напоминает действия конкистадоров

Политика США напоминает действия конкистадоров

9 часов назад
Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

9 часов назад
Трамп признал ошибки спецслужб

Трамп признал ошибки спецслужб

10 часов назад
Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

11 часов назад
Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

9 часов назад
Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал

Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал

12 часов назад
Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

14 часов назад
Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

10 часов назад
Гражданка Казахстана скончалась в самолете по пути из Дели в Алматы

Гражданка Казахстана скончалась в самолете по пути из Дели в Алматы

2 часа назад
На месте пожара в Астане найдены тела пяти детей

На месте пожара в Астане найдены тела пяти детей

2 часа назад
В Мельбурне 240 человек были эвакуированы из высотки из-за пожара

В Мельбурне 240 человек были эвакуированы из высотки из-за пожара

3 часа назад
Пожар в частном доме во Владивостоке: два человека погибли

Пожар в частном доме во Владивостоке: два человека погибли

3 часа назад
Самолет упал в жилом районе на юге Калифорнии

Самолет упал в жилом районе на юге Калифорнии

4 часа назад
Джастин Трюдо и Хуан Гуайдо обсудили вопросы международной помощи Венесуэле

Джастин Трюдо и Хуан Гуайдо обсудили вопросы международной помощи Венесуэле

5 часов назад
В Москве двое мужчин и женщина отравились угарным газом от заведенного автомобиля

В Москве двое мужчин и женщина отравились угарным газом от заведенного автомобиля

6 часов назад
Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

6 часов назад
В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

6 часов назад
Киселёв рассказал, почему люди одиноки

Киселёв рассказал, почему люди одиноки

9 часов назад
В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

9 часов назад
Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

10 часов назад
Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

10 часов назад
Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

10 часов назад
В Домодедове самолет укатился с места стоянки

В Домодедове самолет укатился с места стоянки

10 часов назад
Мадуро заявил, что он как Иисус

Мадуро заявил, что он как Иисус

10 часов назад
Савченко попросила зарегистрировать ее кандидатом в президенты

Савченко попросила зарегистрировать ее кандидатом в президенты

11 часов назад
Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

11 часов назад
"Локомотив" перебросал "Сочи", вырвав победу в концовке матча

"Локомотив" перебросал "Сочи", вырвав победу в концовке матча

11 часов назад
"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

12 часов назад
Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

12 часов назад
Дотянул до последнего дня: Порошенко подал документы в ЦИК

Дотянул до последнего дня: Порошенко подал документы в ЦИК

12 часов назад
9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

14 часов назад
Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

15 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

16 часов назад
Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

16 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16