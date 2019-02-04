Причины крупного ночного пожара в центре Москвы предстоит выяснить

В Москве выясняют причины крупного пожара в жилом доме на Никитском бульваре. Огонь уже ликвидирован, напоминает телеканал "Россия 24".

По данным МЧС, загорелась квартира на пятом этаже. После огонь перекинулся на шестой и четвертый этажи. Площадь возгорания, по последним данным, составила порядка тысячи квадратных метров. Перекрытия частично обрушились.

Жертвами ЧП стали два человека. Трое пострадали. Из дома вывели более сорока жильцов. Известно, что историческое здание было построено больше века назад. В доме сто квартир. Часть из них принадлежат известным артистам и художникам.