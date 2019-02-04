К месту работ по расчистке завала на Бурее доставили буровую установку

К месту работ по расчистке завала на реке Бурея доставлена буровая установка. С ее помощью инженеры сделают более глубокие отверстия для закладки зарядов в скальной породе.

Также военные расширяют протоку в плотине. Делается это с помощью подрывов с применением сосредоточенных и удлиненных зарядов. Грунт и порода затем уносятся течением водохранилища. Осуществлено уже семь таких подрывов, передает телеканал "Россия 24".

А всего с начала операции на Бурее в ход ушло больше 200 тонн тротила и около 460 комплектов кумулятивных зарядов. Удалось предотвратить угрозу затопления сёл вблизи водохранилища.