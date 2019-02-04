Сегодня, 4 февраля 2019 года, отмечается круглая дата. Ровно 10 лет назад лидеры стран ОДКБ одобрили создание совместных военных сил стран-участников организации.

В ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) входят Россия, Белоруссия, Таджикистан, Армения, Киргизия и Казахстан. Военнослужащие всех шести государств вместе противодействуют различным угрозам — терроризму, организованной преступности, наркотрафику. Также они находятся в постоянной готовности отразить военную агрессию. Самой ОДКБ уже больше 25 лет, напоминает телеканал "Россия 24".