Военная полиция ВС России расширила зону патрулирования в Алеппо

Российская военная полиция в Сирии расширила зону своего присутствия в провинции Алеппо и контролирует соблюдение режима прекращения огня.

Одна из главных задач — охрана наблюдательных постов и сопровождение гуманитарных грузов, передает телеканал "Россия 24".

Патрулировать территории в зоне безопасности к северо-востоку от Манбиджа военная полиция начала с 8 января. Маршрут патрулирования регулярно меняется. В конце декабря 2018 года контроль над районом Манбидж по просьбе местных жителей перешел от курдских отрядов самообороны к сирийским правительственным войскам.