Вратарь "Бостона" Раск признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех наиболее отличившихся хоккеистов игрового дня. Первой звездой признан финский вратарь "Бостон Брюинз" Тууко Раск, не пропустивший ни одной шайбы в игре с "Вашингтон Кэпиталз".

Раск отразил все 24 броска, совершенных по его воротам хоккеистами "Вашингтона". Из-за прекрасной игры финна Александр Овечкин не смог установить рекорд — 1800 очков, набранное российским хоккеистом в матчах регулярного чемпионата. Кроме того, Раск провел в воротах "Брюинз" 253 матча, и он превзошел достижение Тайни Томпсона, установленное в 1930 году.

Второй звездой признан нападающий "Монреаль Канадиенс" Джонатн Друэн, забросивший победную шайбу в ворота "Торонто Мэйпл Ливз". Нападающий "Калгари Флэймз" Дерек Райан стал третьей звездой дня.