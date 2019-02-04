На Челябинск обрушился мощный снегопад

В Челябинске — мощный снегопад и пробки восемь баллов. За пару часов выпало не меньше 15 сантиметров осадков. Коммунальщики не успевают расчистить дороги и тротуары.

Синоптики сообщают, что на город идут аномальные морозы. В ближайшие два дня температура может опуститься до минус 42 градусов, передает телеканал "Россия 24".

МЧС рекомендует не перегружать электросеть большим количеством включенных электроприборов и не оставлять без внимания протопленные печи и бани.