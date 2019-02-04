Число погибших на ночном пожаре в центре Москвы выросло до 4

Число жертв ночного пожара в центре Москвы возросло до четырех. Ранее сообщалось о двух погибших, напоминает ТАСС.

В ночь с 3 на 4 февраля в жилом доме номер 12 на Никитском бульваре вспыхнул сильный пожар. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Огонь распространился по деревянным перекрытиям: дом построен в 1912 году.

Из огня спасены 42 человека. В их числе – восемь детей. Три человека получили ожоги. Один пропал без вести, его поиски до сих пор ведутся.