В ульяновском Суворовском училище выявлено 27 случаев эхинококкоза

27 воспитанников ульяновского Суворовского училища больны эхинококкозом. Это было выявлено в ходе планового флюорографического обследования и дополнительного обследования. На здоровье юноши не жалуются, госпитализация им не нужна.

Медики говорят, что столкнулись с малоконтагиозным заболеванием, не передающимся от человека к человеку, передает ТАСС. Однако 800 сотрудникам и ученикам предстоит пройти обследования.

У одного из заболевших выявлены кистозные изменения. Лечение всех зараженных проводится амбулаторно.

Руководство училища заявляет, что появление эхинококкоза не связано с нарушениями санитарных норм при проживании или организации питания.

Эхинококкоз – паразитарная болезнь человека и животных. Его особенность – образование кист во внутренних органах и тканях. Основной источник заражения для человека – охотничьи собаки и сельскохозяйственные животные. В несложных случаях болезнь может годами протекать без симптомов. Но бывают и тяжелые случаи: паразиты повреждают мозг, легкие, брюшину.