В Забайкалье почти 800 человек попали в больницы из-за гриппа

В Забайкальском крае более 8,5 тысячи жителей обратились к врачам с признаками заболевания ОРВИ и гриппом, 775 из них были госпитализированы. Такие данные СМИ сообщил министр здравоохранения региона Сергей Давыдов.

Как уточняется, эпидемиологический порог в Забайкалье превышен на 142 процента. В поликлиники и больницы обратились 8762 человека, 775 заболевших были госпитализированы. Врачи оценивают состояние 16 из них как тяжелое, пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С 29 января в школах Читы отменены занятия, передает ТАСС. В образовательных организациях 15 районов края введен полный или частичный карантин. Стационар краевой клинической инфекционной больницы переполнен.