Двигатель для межпланетного корабля Starship прошел первые огневые испытания

Двигатель Raptor для космического межпланетного корабля Starship прошел первые огневые испытания. Илон Маск в своем Twitter выложил фото тестов и отметил, что гордится прекрасной работой команды SpaceX.

11 января основатель Tesla и SpaceX выложил в своем Twitter первую фотографию Starship, отметив, что это реальное изображение, а не компьютерная имитация. Снимок был сделан на том месте, где SpaceX в будущем построит космодром.

Starship одновременно является второй ступенью Big Falcon Rocket — сверхтяжелой ракеты-носителя. Он будет оснащаться тремя двигателями Raptor.