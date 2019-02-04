ДТП под Калугой: водитель ранее уже нарушал правила перевозки детей

Пострадавшие в ДТП под Калугой останутся в районной больнице. У них состояние средней и легкой степени тяжести. Всего травмы получили 38 человек. Погибли семеро, в их числе трое детей. Все жертвы трагедии опознаны.

Трагедия, унесшая жизни троих детей и четверых взрослых, произошла здесь, на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. Утром, говорят очевидцы, асфальт был очень скользким. Водитель не справился с управлением, многотонную машину занесло. Большинство пассажиров оказались в металлической ловушке.

Чтобы эвакуировать из автобуса пострадавших, специалистам экстренных служб приходилось вытаскивать кресла, разрезать крышу. На помощь пришли очевидцы, проезжавшие мимо. Тех, кого удалось достать, водители везли в больницы. По пути дети звонили домой.

"Она сама позвонила мне и говорит: "Бабушка, мы попали в аварию". Сказала, что вылетела через стекло. Сейчас она в нормальном стоянии. Только с рукой что-то, с бедром и головой", — рассказывает Галина Киреева, бабушка пострадавшего ребенка.

Уже днем на место аварии начали приезжать родители пострадавших детей — воспитанников творческой студии, которые ехали в Калугу на танцевальный конкурс из города Ярцево Смоленской области. Всем приехавшим в регион родственникам погибших и пострадавших предоставили ночлег, с ними рядом были психологи.



"В больницах работают две оперативные группы, в состав которых входят психологи МЧС. Также готовы гостиницы для размещения родственников пострадавших", — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МФС РФ по Калужской области Роман Бобровников.

Спасательную операцию завершили оперативно, сразу же к работе преступили эксперты Следственного комитета. Информацию собирали быстро, чтобы как можно скорее восстановить движение на участке.

Исследование автобуса, которому уже больше 30 лет, продолжится в областном центре. Уже возбуждены два уголовных дела. Вопросы у следователей и к организатору перевозок (например, сомнения вызывает подлинность документов техосмотра), и к водителю автобуса, который сейчас в СИЗО.

"Мы должны выяснить, проводил ли водитель предрейсовый осмотр, кто выпускал и осматривал транспортное средство. В 2017 году этот водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей по статье КоАП 12.23", — сообщил заместитель начальника Западного межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Степанов.

К дому культуры, где занимались дети, жители Ярцева несут цветы. Власти обещают выплатить родным погибших компенсации по миллиону рублей и помочь доставить тела из соседнего региона. Все погибшие уже опознаны. В больницах Калужской области продолжают находиться пострадавшие в аварии.

"На стационарном лечении остаются 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Из них четверо детей и четверо взрослых находятся в состоянии средней тяжести. Лечение получают в полном объеме", — рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой Сергей Краевой.

Известно, что жизни тех, кому удалось уцелеть, ничего не угрожает. Некоторых сегодня родные смогли увезти домой.