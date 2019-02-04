Трамп не исключает военного вторжения американцев в Венесуэлу. В ответ Мадуро обещает дать отпор

Американские военные могут вмешаться в дела Венесуэлы. Президент Дональд Трамп в интервью CBS так и заявил — он не исключает ввода вооруженных сил в эту страну.

Как человек не чуждый шоубизнесу Дональд Трамп отлично знает цену тому, что американцы называют вау-эффектом.

На неожиданность, которая должны была шокировать всех и сразу и было рассчитано молниеносное признание Гуайдо. Но позади уже две недели, а во дворце Мирафлорес по-прежнему Николас Мадуро. Угрозы же из Белого дома все больше походят на 101 американское предупреждение.

В интервью телеканалу CBS журналистка Маргарет Бреннан спросила американского президента, что заставит его использовать военных США в Венесуэле, и в чем заключаются интересы национальной безопасности?

- Я не хочу этого говорить, но однозначно такое мнение существует.

- Вы бы провели личные переговоры с Николасом Мадуро, чтобы убедить его оставить свой пост?

- Он просил о встрече, но я не согласился на нее, так как мы зашли слишком далеко в этом вопросе. Есть очень энергичный молодой человек, но также и другие люди в его окружении, которые показали настоящую демократию в действии. Посмотрим, что будет дальше.

Что Трамп имел в виду, говоря о других людях, осталось непонятным — ведущая CBS президента США не докрутила. Но для Гуайдо это может быть тревожный сигнал. Его решающие митинги ничего не решают. Николас Мадуро с призывами к диалогу и предложениями провести в стране досрочные парламентские выборы выбивает из-под оппозиции почву. К тому же законного президента Венесуэлы поддерживает армия. С военными он встречается едва ли не каждый день. Фрагменты пламенных выступлений тут же расходятся на цитаты.

"Быть или не быть, сказал великий Шекспир. Быть или не быть — это сегодняшняя дилемма. Быть родиной или быть колонией. Я — рабочий как Иисус — Христос Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу", — заявил Мадуро.

Тем временем истек срок так называемого ультиматума, выдвинутого Венесуэле Евросоюзом. В виду того, что в Старом Свете рычагов давления на Каракас в общем-то нет, как нет и согласия по этому вопросу (Италия и Греция, к примеру, против того чтобы Брюссель вмешивался в дела далекой Латинской Америки) про ультиматум можно было бы вообще не вспоминать. Но тут подвернулся корреспондент испанского телеканала La Sexta, который заявился к Мадуро в кроссовках и джинсах.

"Мы не принимаем ничьих ультиматумов. Это как если бы я сказал ЕС: даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае мы примем меры. Международная политика не может базироваться на ультиматумах", — говорит Мадуро.

Но это, если за нее не взялся Джон Болтон. Один из идеологов происходящего в Венесуэле сейчас в непростом положении. Трамп не любит тех, кто заставляет его выглядеть глупо. У себя в Twitter Болтон на испанском призывает венесуэльский народ к сопротивлению, а на английском — обещает гуманитарную помощь.

"В ответ на просьбу Президента Гуайдо, США мобилизуют и направляют гуманитарную помощь для народа Венесуэлы. Я восхищаюсь работой, проделанной агентством по международному развитию, Госдепартаментом и остальных партнеров по подготовке важнейших поставок, чтобы отправить их в эти выходные", — пишет Болтон в своем Twitter.

Поставку помощи собираются осуществлять из приграничной Колумбии, из города Кукута, куда недавно прилетал глава южного командования США адмирал Фаллер и где уже видели бронетехнику. Попахивает провокацией. Ее и могут использовать для начала вторжения или запуска гражданской войны.

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже границ родины и не позволит никакого иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило. Не сомневайтесь, если будет совершено нападение, мы ответим, мы всегда готовы к отражению нападения", — заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Теперь даже лучше, чем раньше. В состав вооруженных сил Мадуро приказал включить бойцов народного ополчения, которые получат доступ к армейскому вооружению. Всего под ружье могут быть поставлены 2 миллиона человек. Первые их совместные маневры с регулярными частями назначены на 10 февраля. Сценарий один — отражение атаки извне.