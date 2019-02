В Петербурге в память о жертвах Холокоста пройдет проект "Желтые звезды"

5 февраля в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится концерт "Желтые звезды", приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на страничке филармонии в соцсетях.

В разные годы в этом проекте принимали участие Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Максим Венгеров, Полина Осетинская, Сергей Накаряков, Максим Рысанов, Юлиан Милкис. Память и скорбь о трагедии, которую так важно передать для поколений, выражена в драматической музыке, а также в световой партитуре концерта, разработанной Глебом Фильштинским и Денисом Колосовым. Художественный руководитель проекта "Желтые звезды" Валерий Галендеев.

В этом году за дирижерским пультом Владимир Альтшулер, на сцене Полина Осетинская (фортепиано), Елена Ревич (скрипка) и Академический симфонический оркестр филармонии. Первой прозвучит Камерная симфония Дмитрия Шостаковича — самое исполняемое из его произведений, посвященное памяти жертв фашизма и войны. Затем музыканты исполнят "Эскизы к закату" Леонида Десятникова, музыка была написана к фильму Александра Зельдовича "Закат". Здесь библейские "Смерть Авессалома" и "Дочери Лота" удивительно сочетаются с Take Five and Seven, "Еврейской ламбадой" и "Смертью в Венеции", танго и клезмер все время где-то рядом. Та самая уникальная манера композитора Десятникова быть серьезным и лукавым одновременно, трагическим и мажорным. Во втором отделении прозвучит "Прощание" из симфонии "Песнь о земле" Густава Малера, в которой солирует лучшее меццо-сопрано Михайловского театра Олеся Петрова.

Проект организован Фондом поддержки музыкального образования и Санкт-Петербургской филармонией и задуман как дань памяти вне зависимости от национальности и вероисповедания слушателей.

А 4 февраля, предваряя концерт в филармонии, состоится петербургская премьера киноальманаха "Свидетели" (режиссер Константин Фам) — первого на постсоветском пространстве полнометражного художественного фильма, посвященного памяти жертв Холокоста. Военно-историческая драма рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий: через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в мемориальном комплексе Освенцима; через историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры; через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны. После показа в Angleterre Cinema Lounge состоится встреча с продюсером фильма Егором Одинцовым.

По примерным оценкам только в Освенциме были замучены и сожжены более миллиона евреев. Ныне мы не найдем их могил. Их пепел развеян. У этого народа есть традиция: на могилы ушедших приносить не цветы, а небольшие камешки. А еще говорят, что камни эти — как приглашение для искры души умершего спуститься и побыть на земле с живыми. Миссия проекта "Желтые звезды" — собраться хотя бы раз в год для того, чтобы каждый мог положить свой маленький камешек к подножию их несуществующих могил.