Теннисистка Звонарева поднялась на 21 строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Россиянка Вера Звонарева, благодаря удачному выступлению на турнире в Санкт-Петербурге, где она сумела дойти до полуфинала, поднялась сразу на 21 строчку. Теперь она занимает 76-е место, набрав 765 очков.

Лучшей из российских теннисисток по-прежнему является Дарья Касаткина, расположившаяся на 14-й строчке рейтинга с 3230 баллами. В топ-50 находятся еще две представительницы России – Мария Шарапова (27-е место, 1717 очков) и Анастасия Павлюченкова (32-е, 1565).

Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака, набравшая 7030 баллов. Следом идут чешка Петра Квитова (5920), румынка Симона Халеп (5582), американка Слоан Стивенс (5307) и чешка Каролина Плишкова (5100).