Мужчина, "остановивший" зеленую ветку метро, выжил после падения на рельсы

На станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина упал на рельсы.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, мужчина получил травмы, но остался жив. В 8:55 пострадавший извлечен и передан врачам.

Из-за этого инцидента поезда следовали с увеличенными интервалами. В 9:27 движение поездов на Замоскворецкой линии было введено в график, сообщили на странице метрополитена в Twitter.

Обстоятельства падения и состояние пострадавшего уточняются.