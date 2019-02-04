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Пожар в жилом доме в центре Москвы 38 минут назад
На Никитском бульваре ночью горел "звездный" дом с квартирами Дапкунайте и Казарновской
Четыре человека погибли минувшей ночью в результате крупного пожара в Москве. Горел жилой дом на Никитском бульваре. Спасатели успели вывести из здания десятки жителей. Сейчас огонь уже потушен. Причина пожара выясняется.
Пять часов понадобилось московским пожарным, чтобы справиться с огнем в так называемом звездном доме.
Сейчас из окон пятого и шестого этажей виднеются клубы сизого дыма — это значит, что открытого пламени уже нет. На месте работали 32 расчета, пожару был присвоен повышенный номер сложности. По последним данным, в результате пожара погибли четыре жителя, из огня их успели вынести еще живыми. Уже позже медики зафиксировали смерть. Несколько десятков людей эвакуировали.
- Почувствовал сильный запах дыма, потому что загорелась квартира над моим соседом. Я, естественно, вышел, а там пламя хлещет…
- Наша квартира — над пожаром. С черного хода пришли пожарные, быстро надели нам маски и вывели.
Этому зданию в центре Москвы больше ста лет, поэтому перекрытия между этажами деревянные. Пламя было видно несколько часов с обеих сторон улиц. Тушить пришлось с трех сторон.
По предварительной версии, огонь возник в результате короткого замыкания. По словам сотрудников МЧС, работу затрудняли не только деревянные перекрытия, но и незаконная перепланировка квартир. Общая площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Во время тушения несколько раз раздавались громкие хлопки.
"Пожар сопровождался хлопками бытовых аэрозолей. Принятыми мерами удалось остановить пожар практически в тех размерах, которые он принял к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения. Проводились замеры лабораторий, превышения ПДК в районе в связи с горением не выявлено", — сообщил начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов. Он также добавил, что угрозы соседним строениям, угрозы населению, которое проживает в данном районе, нет.
"Обстановка спокойная, причина будет устанавливаться", — сказал Денисов.
Дом номер 12 на Никитском бульваре был построен еще в 1913 году. В разное время в нем жили заслуженные конструкторы и партийные деятели. Сейчас его называют еще и "звездным". По некоторым данным, в нем находятся квартиры Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, оперной певицы Любови Казарновской.
Несколько часов движение по Никитскому бульвару и Калашному переулку в центре Москвы было перекрыто. Квартал пришлось оцепить для работы пожарной техники.
Между тем, как сообщает телеканал "360", пожар начался с квартиры, в которой проживает Ксения Башмет — дочь дирижера Юрия Башмета. Она в результате пожара не пострадала.
На сайте ЦИАН, 2-комнатная квартира по адресу Никитский бульвар, 12 продается почти за 37 миллионов рублей.
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