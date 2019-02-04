Россиянин Рублев покинул топ-100 теннисного рейтинга ATP

Россиянин Андрей Рублев не смог удержаться в сотне лучших теннисистов мира. Это стало известно после публикации обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Рублев расположился на 101-й позиции.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранил за собой серб Новак Джокович, имея в активе 10955 баллов. Далее идут испанец Рафаэль Надаль (8320 очков), Александр Зверев из Германии (6476), аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5060), южноафриканец Кевин Андерсон (4845), швейцарец Роджер Федерер (4600), японец Кей Нисикори (4100), австриец Доминик Тим (3960), американец Джон Иснер (3155) и хорват Марин Чилич (3140).

Лучший из россиян Карен Хачанов занимает 11-ю строчку (2880). В топ-100 находятся еще два представителя России – Даниил Медведев (16-е место, 2000) и Евгений Донской (96-е, 599).