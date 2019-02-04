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4 февраля 201910:23

У Хабиба Нурмагомедова украли багаж в аэропорту

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о пропаже своих вещей в аэропорту. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографии человека, который, по словам бойца, забрал багаж спортсмена.

Нурмагомедов, обращаясь к злоумышленнику, попросил вернуть вещи. "Друг мой, багаж верни. Я уже тебя нашел", – написал боец.

Напомним, что ранее Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев Атлетической комиссией штата Невада за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

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