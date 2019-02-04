Умер четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках с трамплина Матти Нюканен

В возрасте 55 лет скончался четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюканен. Он является самым титулованным прыгуном в истории Финляндии. Помимо четырех золотых олимпийских медалей Нюканен завоевал пять наград высшего достоинства на чемпионатах мира.

Об уходе из жизни знаменитого экс-спортсмена первой сообщила финская газета Iltalehti. О причинах смерти на данный момент ничего не известно. После окончания карьеры у Нюканена были проблемы с алкоголем, из-за чего он дважды оказывался в тюрьме.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России уже выразила соболезнования семье финского прыгуна на своей странице в Twitter.