Фатальный обгон: водитель и пассажирка погибли на трассе в Удмуртии. Видео

Авария с летальным исходом произошла утром в минувшую субботу, 2 февраля, на трассе Игра — Глазов в Удмуртии. Момент столкновения попал на видео.

Водитель автомобиля "Лада Гранта" попытался обогнать грузовик, однако при перестроении в свой ряд не справился с управлением и легковушку вынесло обратно на полосу встречного движения, где в нее врезался фургон Hyundai.

От травм, полученных в результате ДТП, скончался 35-летний мужчина, находившийся за рулем "Лады" и его 39-летняя пассажирка.