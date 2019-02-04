Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции

Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин был включен в символическую сборную 23-го тура Лиги 1. Россиянин в матче против "Тулузы" забил мяч и помог своей команде победить соперника со счетом 2:1.

В символическую сборную, составленную журналистами издания L’Equipe, также вошли Антони Лопеш ("Лион"), Томас Фоке ("Реймс"), Софьян Алакуш ("Ним"), Юссуф Коне ("Лилль"), Лоик Ландре ("Ним"), Матье Кафаро ("Реймс"), Николя Пепе ("Лилль"), Шейк Ндойе ("Анже"), Желсон Мартинш ("Монако") и Мусса Дембеле ("Лион").

Отметим, что Александр Головин отличился за "Монако" уже во второй встрече подряд.