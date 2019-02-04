Запрещенный в России "Талибан" примет участие в афганской конференции в Москве

В понедельник движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) официально подтвердило свое участие в конференции по Афганистану в Москве, передает "Интерфакс".

Межафганская конференция по Афганистану с участием талибов пройдет в Москве 5-6 февраля.

По словам представителя политического офиса "Талибан" в Катаре, делегацию возглавит Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

При этом, как говорится в заявлении межафганской делегации, которую возглавляет экс-президент страны Хамид Карзай, конференция в Москве — это "первый шаг к межафганскому диалогу".

Отмечается, что вести диалог будет делегация афганских политических и общественных деятелей, так как талибы отказались вести переговоры с правительством.