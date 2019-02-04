Блогер Эрик Давидыч перекрыл мост в Иркутске ради съемок ролика

Два месяца назад освобожденный из-под стражи видеоблогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч, ради съемок тест-драйва нового Mercedes-Benz перекрыл движение по двум полосам на Академическом мосту в Иркутске, а позже серьезно нарушил правила. Стражи порядка уже пообещали изучить видео и принять меры.

Съемки проходили в минувшее воскресенье, 3 февраля. На кадрах видно с десяток автомобилей, стоящих с включенными аварийными сигналами на обочине у въезда на мост. После команды оператора, как утверждают свидетели, они перекрыли для движения две полосы, в результате образовалась пробка из недовольных водителей.

"Этот дурачок прошел сегодня Байкальское кольцо на скорости много выше потока", — отметил один из местных жителей.

Несколько человек стали свидетелями того, как премиальные кроссоверы пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Инспекторы ДПС пообещали изучить записи с камер и наказать виновных.

Основатель проекта Smotra.ru был арестован в феврале 2016 года по обвинению в мошенничестве: он и его подельники инсценировали кражу четырех автомобилей и получили за них страховые компенсации. В декабре 2018 года Китуашвили освободили из-под стражи, признав, что по основным эпизодам истекли сроки давности.