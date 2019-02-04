Пожар на Никитском бульваре: число жертв увеличилось до шести

Число погибших при крупном пожаре в центре Москвы увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, при разборе завалов на месте пожара были обнаружены тела еще двух погибших.



Огонь вспыхнул ночью на пятом этаже дома 12 на Никитском бульваре. По некоторым данным, очаг возгорания находился в квартире, в которой проживает Ксения Башмет — дочь дирижера Юрия Башмета. Она в результате пожара не пострадала. Кроме того, в этом же доме находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, оперной певицы Любови Казарновской.

По данным ТАСС, существует угроза обрушения дома. Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций.

В пресс-службе Департамента культурного наследия столицы рассказали, что сгоревший дом является выявленным объектом культурного наследия. В 2016 году в рамках программы "Моя улица" там проводился ремонт фасадов.