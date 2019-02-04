Украинские спортсмены не выступят на Универсиаде в Красноярске

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул сообщил, что украинские студенты не примут участия в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

"Спортсмены Украины не приедут в Красноярск", – приводит слова украинского замминистра молодежи и спорта ТАСС. Отметим, что прием заявок на участие в Универсиаде истек еще 2 февраля.

На студенческих соревнованиях в Красноярске будут разыграны 76 комплектов наград.