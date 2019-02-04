"Стволом махал": пассажиры задержали в маршрутке пьяного грабителя

В омской маршрутке нетрезвый мужчина попытался ограбить девушку. Задумка не удалась: в настоящее время преступник находится за решеткой, теперь ему грозит длительный срок лишения свободы.

Грабитель зашел в маршрутку, выбрал себе жертву и, недолго думая, попытался отнять приглянувшийся рюкзак. 21-летняя местная жительница стала отчаянно сопротивляться, и преступник в пьяном угаре достал пистолет.

Вмешался водитель маршрутки и пассажиры. Оружие выбили из руки нарушителя, позже выяснилось, что пистолет был пневматический. Самого хулигана задержали и передали в руки полицейских спустя несколько минут.

На допросе мужчина честно признался во всем признался: "Нарушил общественный порядок, стволом махал пьяный."

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".