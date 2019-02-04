Медведева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявлена для участия в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля. Результаты турнира повлияют на окончательную заявку сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме.

Об этом стало известно со слов главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова. "Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде. Полный состав участников будет определен в ближайшие дни", – цитирует спортивного функционера ТАСС.

Напомним, что 19-летняя фигуристка в нынешнем сезоне не сумела пробиться в финал Гран-при, а также не отобралась в состав национальной сборной на чемпионат Европы в Минске.