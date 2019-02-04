Суворовцы заразились паразитами: питание ни при чем, уверяют в училище

Заражение ульяновских суворовцев паразитарным заболеванием эхинококкозом, носителем которого являются животные, не связано с организацией питания и санитарным состоянием учебного заведения, сообщил РИА Новости представитель руководства училища.

Ранее стало известно, что в ходе планового флюорографического обследования у пяти воспитанников в легких были выявлены признаки эхинококкоза. После проведения дополнительных обследований диагноз был подтвержден у 26 суворовцев — все они учащиеся старших классов.

"Все воспитанники находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке. Госпитализация не требуется. Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме, амбулаторно. Суворовцы будут находится под постоянным наблюдением медиков до полного излечения", — рассказали "Интерфаксу" в Министерстве обороны РФ.

Там подчеркнули, что заболевание не передается от человека к человеку, а заболевшие не являются переносчиками и не опасны для окружающих. Источник заражения воспитанников паразитами сейчас устанавливается.

Эхинококкоз — паразитарная болезнь (гельминтоз), характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

Между тем родители заболевших курсантов чрезвычайно обеспокоены сложившейся ситуацией. Их пугает дальнейшее будущее из детей и то, что источник заражения пока так и не был найден. Некоторые пытаются привлечь внимание к проблеме через соцсети.

"Начальство уверяет, что дети съели немытую землянику, пропитанную собачьими фекалиями", — пишет мать одного из курсантов. Как утверждает женщина, "у троих суворовцев червями съедено по одному легкому, у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные органы", и призывает организовать квалифицированное обследование и лечение детей.