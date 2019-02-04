Моуринью прибыл в Балашиху на матч КХЛ между "Авангардом" и СКА

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где 4 февраля состоится встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом", который базируется в нынешнем сезоне в подмосковном городе, и санкт-петербургским СКА.

Перед игрой португальский специалист принял участие в автограф-сессии, видео с которой опубликовал у себя на странице в Facebook руководитель управления по связям с общественностью "ястребов" Олег Малицкий​​​.

Ранее Моуринью заявил, что его пригласили посетить хоккейный матч в России. До сегодняшнего дня "Авангард" держал в секрете имя гостя, приглашенного на домашнюю игру со СКА.

Напомним, что в нынешнем сезоне португалец возглавлял "Манчестер Юнайтед", однако в декабре 2018 года был уволен из-за неубедительных результатов команды в чемпионате Англии.