Молодой отец принес в жертву барана на пороге роддома в Иркутске

В Сургуте под окнами перинатального центра закололи барана — так молодой отец и его родственники отметили выписку роженицы и пополнение в семье. Сделанная на месте запись наделала шуму в соцсетях, так что к делу даже подключились полицейские.

На сделанных днем 3 февраля кадрах видно, как мужчины на глазах у детей и сотрудников роддома приносят в жертву барана. Обряд был посвящен выписке новоиспеченной мамы, но, судя по всему, произведен не на седьмой день, как говорится в хадисе, а сразу после выписки.

"Сама с Дагестана, тут детей рожала, такое слышу в первый раз. В Дагестане, если и режут барана по случаю рождения ребенка, то только в пределах дома, двора, в крайнем случае в мечети. Эти товарищи решили выделиться", — отметила одна из местных жительниц.

Вечером того же дня произошедшим заинтересовались полицейские. "Участники обряда уже установлены. Сегодня с ними побеседуют наши сотрудники", — пояснили в ведомстве.