Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

В горевшем крыле дома 12 на Никитском бульваре находилась квартира дочери Юрия Башмета. По предварительным данным, очаг возгорания был в ее квартире. Как рассказал "России 24" дирижер Юрий Башмет, в момент пожара его дочь находилась в квартире, там же была няня ее ребенка.

Няня сказала: "Там что-то оранжевое мерцает". Выглянули, а уже задымление бешеное. Она (дочь) вообще не уверена, что это у нее началось. Она говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший.

По последним данным, в результате пожара погибли семь человек, один из погибших — несовершеннолетний. По факту ЧП заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пожару в доме дореволюционной постройки был присвоен повышенный уровень сложности. Как ранее сказал представитель МЧС, тушение осложнялось тем, что в доме деревянные перекрытия, а некоторые квартиры подверглись перепланировке.

Площадь возгорания составила более 1,5 тысячи квадратных метров — все происходило на 5-м и 6-м этажах. Квартира Ксении Башмет сгорела полностью. Две квартиры в доме провалились вниз.

В здании продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций, есть угроза дальнейшего обрушения.

В этом доме также расположены квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской.

Казарновская и Дапкунайте рассказали, что их квартиры в результате пожара не пострадали.