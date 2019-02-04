Глушаков больше не требует от жены алиментов

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от двух исковых требований к собственной жене. Речь идет о совместном проживании детей с футболистом и взыскании алиментов с супруги. Об этом рассказал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

"Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи", – приводит слова адвоката РИА Новости.

Кроме того, Жорин сообщил, что спартаковский футболист решил сменить своих адвокатов.

Напомним, что Глушаковы с сентября 2018 года ведут бракоразводный процесс, который уже оброс многочисленными скандалами.