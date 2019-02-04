Алену Бабенко Москва отвергала трижды

Признание и известность пришли к Алене Бабенко после выхода фильма "Водитель для Веры". Лента о любви хромой девушки – генеральской дочери со сложным характером и ее водителя покорила и критиков, и простых зрителей.

Однако прежде, чем Алена Бабенко стала известна как актриса, она трижды пыталась покорить Москву, но трижды надеждам не суждено было сбыться.

В "Судьбе человека" она рассказывает, что в детстве ей легко давались физика с математикой, так что послу школы Бабенко поступила в Томский государственный университет. Там же она стала ходить в театральную студию.

Алена вспоминает, что ей это нравилось – студенты ставили скетчи, гастролировали, но воспринималось это все как баловство.

Но однажды в Томск в поисках юных талантов приехала приемная комиссия от Олега Табакова. Алене рекомендовали ехать в Москву. Она бросила университет, отправилась в столицу, но не прошла ни в один театральный вуз. Пришлось вернуться домой и восстановиться в университете.

Второй раз столица позвала ее, когда ассистенты Карена Шахназарова "искали лица" — актрис на роди дочерей Николая II в фильме "Цареубийца". Аленку отобрали. Она вновь отправилась в Москву, но там на пробах ее не утвердили, и пришлось снова вернуться в Томск.

Вскоре туда приехал режиссер Виталий Бабенко. В Доме ученых, на показе его короткометражного кино, и произошла встреча, которая кардинально изменила жизнь Алены.

Не доучившись в университете всего немного, она вышла замуж за Виталия Бабенко и уехала в Москву, а в 1992 году у них родился сын Никита.

Выживать в 1990-е творческим людям было непросто, однако Алена по совету супруги Анатолия Ромашина смогла все-таки прорваться во ВГИК, хотя учеба там проходила не гладко.

Вспоминая тот период жизни, Алена говорит, что очень ему благодарна, потому что тогда они с мужем "всю школу жизни прошли".

"У меня ничего не было, и я научилась приспосабливаться к любым условиям, ситуациям", — говорит Бабенко и при знается: даже хорошо, что она не на всем готовом жила.

Брак с Бабенко через 17 лет все-таки распался, и актриса признается, что чувствует себя поэтому разрушителем.

Как первый супруг Алены отнесся к успеху, который обрушился на его жену после фильма "Водитель для Веры"? И почему сама актриса не сразу узнала о том, что она стала знаменитой? Почему разрушился ее первый брак, и где Алена встретилась со своим нынешним мужем Эдуардом? И был ли у нее роман с Александром Домогаровым, который им приписывает народная молва?

Об этом и не только актриса Алена Бабенко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".