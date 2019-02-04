Стало известно место прощания и похорон Децла

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл, пройдет 6 февраля в Москве в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Позднее он будет похоронен на Пятницком кладбище столицы, сообщила агентству "Москва" мать исполнителя Ирина Толмацкая.

Музыкант скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске. По свидетельству очевидцев, во время концерта Децл чувствовал себя отлично, но потом в гримерке ему неожиданно стало плохо: он резко побледнел и потерял сознание. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи не смогли ему помочь.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Свидетели утверждают, что ни алкоголя, ни тем более запрещенных веществ он не употреблял. По факту смерти рэпера следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку, назначено судебно-медицинское исследование.