Тема:
Похищение картины Куинджи из Третьяковки 1 час назад
Ажиотаж в Третьяковке: похищенный и найденный шедевр Куинджи повесили в центре экспозиции
Москвичи и гости столицы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на выставку полотен Куинджи. После того, как в Третьяковскую галерею вернули похищенный шедевр живописца, и без того популярная экспозиция с трудом вмещает всех желающих полюбоваться картинами.
Электронные билеты на выставку Архипа Куинджи давно раскуплены, сейчас их можно приобрести только в кассе. На входе в Третьяковскую галерею выстроилась огромная очередь, людям приходится стоять не менее четырех часов. Изначально выставка Архипа Куинджи была очень популярна, но теперь, после похищения и возвращения картины "Ай-Петри. Крым", экспозиция вызвала особенный ажиотаж.
Многие согреваются горячим чаем или кофе. Большинство посетителей увидеть полотна Куинджи хотели давно — ждали конца выставки, когда очереди станут меньше. Но получилось наоборот.
- Три часа мы уже стоим. Половина очереди двигалась, а здесь — просто не запускают уже!
- Я думаю, четыре и чуть больше даже — очень медленно движется очередь!
Очередь выстраивается еще до открытия Третьяковской галереи и растягивается до Большого Толмачевского переулка. Посетители говорят: стоят не столько ради похищенного полотна, сколько в целом из-за уникальной экспозиции. Ведь большая редкость — увидеть такое количество работ великого живописца в одном месте.
- Вообще интересно его световосприятие, передача светообразов — вообще его техника письма интересна. Ну, и ажиотаж вокруг этой украденной картины, конечно, добавил интереса. Конечно, хочется посмотреть, как ее обезопасили от повторного воровства.
- Вызывает восхищение! Фантастические краски и потрясающе глубокое впечатление!
- Такая картина с историей теперь, с детективной практически. Конечно, на "Ай-Петри" посмотрим с удовольствием. Но и на все остальные картины!
Картина была похищена 27 января: злоумышленник просто подошел к полотну, снял его со стены и вышел из музея. Задержали его по горячим следам. Картина сильно не пострадала, царапинами и небольшие вмятинами реставраторы займутся после окончания выставки.
Горный пейзаж "Ай-Петри. Крым" был написан в конце XIX века. Морозный рассвет в синих, ультрамариновых оттенках — один из шедевров Куинджи.
- Такая интересная история, хочется посмотреть теперь на нее.
Полотно "Ай-Петри. Крым" вернули в тот же зал, но повесили уже на видном месте в самом центре экспозиции. Приняты повышенные меры безопасности. Рядом с картиной — хранитель зала, на выставке дежурит сотрудник полиции. Кроме того, установлено защитное стекло и сигнализация, а рама закреплена так, что снять ее нельзя.
"Ай-Петри. Крым" можно будет увидеть до закрытия выставки 17 февраля. После этого картину отправят обратно в Санкт-Петербург, в Русский музей. Кстати, там этот пейзаж Архипа Куинджи хранился в запасниках, но теперь интерес к картине настолько высок, что, возможно, ее решат разместить и в основной экспозиции. Но об этом, конечно, станет известно уже после реставрационных работ.
Ранее по теме
-
Похищение Куинджи: хранителя уволили, картину перевесили3 суток назад
-
Пережившую похищение картину Куинджи вновь выставили в Третьяковке3 суток назад
-
"Ай-Петри" Куинджи все-таки вернется в Третьяковку4 суток назад
-
"Ай-Петри. Крым" официально возвращена законным владельцам4 суток назад
-
Похищенный Куинджи уезжает в Русский музей5 суток назад
-
Похититель картины Куинджи арестован на два месяца: возможно, он действовал не один5 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ночной пожар в центре Москвы
- Следователи проводят проверку по факту смерти Децла
- Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле
- ДТП с детским автобусом под Калугой
- Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
Самое читаемое
-
Гибель группы Дятлова: представлен новый архивный документ
- Пожар начался в квартире у Башметов: в "звездном" доме в центре Москвы погибли люди
- "Потерянный флот Гитлера" обнаружен около берегов Стамбула
- Свидетели рассказали о последних минутах жизни Децла
- Швыряет и кусает: мать обвинили в издевательствах над младенцем. Фото
- Больную девочку выгнали из трамвая на мороз из-за надорванной купюры
Вести.Экономика
-
Россия и Китай избавляются от госдолга США
- Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
- Количество наличных денег в России выросло до нового рекорда
- Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения
- В поиске долларов: "Газпром" выходит на международный рынок
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
- Проект "Рейндж Ровера" за 20 млн рублей похоронили
- Стартовало производство новой Toyota Corolla для России
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Синдром Алисы в Стране чудес: что нужно об этом знать
Вести в 20.00
-
Америка развязала новую гонку вооружений
- Мощным взрывом Бурею вернули в привычное русло
- С Мишелем Леграном простились по православному обряду
Вести-Москва
-
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре: погибли несколько человек
- Ажиотаж в Третьяковке: шедевр Куинджи повесили в центре экспозиции
- В центре имени Блохина рассказали о профилактике и лечении меланомы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
В Москву пришло опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся