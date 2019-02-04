Ажиотаж в Третьяковке: похищенный и найденный шедевр Куинджи повесили в центре экспозиции

Москвичи и гости столицы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на выставку полотен Куинджи. После того, как в Третьяковскую галерею вернули похищенный шедевр живописца, и без того популярная экспозиция с трудом вмещает всех желающих полюбоваться картинами.

Электронные билеты на выставку Архипа Куинджи давно раскуплены, сейчас их можно приобрести только в кассе. На входе в Третьяковскую галерею выстроилась огромная очередь, людям приходится стоять не менее четырех часов. Изначально выставка Архипа Куинджи была очень популярна, но теперь, после похищения и возвращения картины "Ай-Петри. Крым", экспозиция вызвала особенный ажиотаж.

Многие согреваются горячим чаем или кофе. Большинство посетителей увидеть полотна Куинджи хотели давно — ждали конца выставки, когда очереди станут меньше. Но получилось наоборот.

- Три часа мы уже стоим. Половина очереди двигалась, а здесь — просто не запускают уже!

- Я думаю, четыре и чуть больше даже — очень медленно движется очередь!

Очередь выстраивается еще до открытия Третьяковской галереи и растягивается до Большого Толмачевского переулка. Посетители говорят: стоят не столько ради похищенного полотна, сколько в целом из-за уникальной экспозиции. Ведь большая редкость — увидеть такое количество работ великого живописца в одном месте.

- Вообще интересно его световосприятие, передача светообразов — вообще его техника письма интересна. Ну, и ажиотаж вокруг этой украденной картины, конечно, добавил интереса. Конечно, хочется посмотреть, как ее обезопасили от повторного воровства.

- Вызывает восхищение! Фантастические краски и потрясающе глубокое впечатление!

- Такая картина с историей теперь, с детективной практически. Конечно, на "Ай-Петри" посмотрим с удовольствием. Но и на все остальные картины!

Картина была похищена 27 января: злоумышленник просто подошел к полотну, снял его со стены и вышел из музея. Задержали его по горячим следам. Картина сильно не пострадала, царапинами и небольшие вмятинами реставраторы займутся после окончания выставки.

Горный пейзаж "Ай-Петри. Крым" был написан в конце XIX века. Морозный рассвет в синих, ультрамариновых оттенках — один из шедевров Куинджи.

- Такая интересная история, хочется посмотреть теперь на нее.

Полотно "Ай-Петри. Крым" вернули в тот же зал, но повесили уже на видном месте в самом центре экспозиции. Приняты повышенные меры безопасности. Рядом с картиной — хранитель зала, на выставке дежурит сотрудник полиции. Кроме того, установлено защитное стекло и сигнализация, а рама закреплена так, что снять ее нельзя.

"Ай-Петри. Крым" можно будет увидеть до закрытия выставки 17 февраля. После этого картину отправят обратно в Санкт-Петербург, в Русский музей. Кстати, там этот пейзаж Архипа Куинджи хранился в запасниках, но теперь интерес к картине настолько высок, что, возможно, ее решат разместить и в основной экспозиции. Но об этом, конечно, станет известно уже после реставрационных работ.