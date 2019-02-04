Рогозин: разработка "Сармата" идет по плану

Создание новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" идет по графику. Об этом Владимиру Путину доложил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что глава госкорпорации посетит Государственный ракетный центр имени В.П. Макеева, то самое предприятие, где разрабатывают "Сармат".

Новый комплекс должен сменить в Ракетных войсках стратегического назначения тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода". Основная особенность "Сармата" – практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и Южный полюс.

Кроме того, в будущем "Сармата" начнут оснащать гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", который способен разгоняться до 27 скоростей звука.