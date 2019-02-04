"В Москву только на лодке": потоп на Липецкой улице сняли на видео

Прорыв канализационной трубы привел к повреждению асфальта на юге Москвы, движение по затопленной Липецкой улице перекрыто. Очевидцы сняли на видео последствия коммунальной аварии.

"Подняло асфальт. Тут сливается вода, а там наводнение", — описал увиденное один из местных жителей.

На кадрах видно затопленную проезжую часть, воронку в асфальте, а в нескольких метрах от нее — "источник" бурой воды. Ряд водителей успели проехать через затопленный участок в районе дома 23, однако позже движение на этом отрезке было перекрыто.

"В Москву только на лодке", — иронично заметил автовладелец, оказавший в пробке.

Автомобилистам, движущимся в центр города с МКАД, рекомендуется выбрать маршрут объезда по Загорьевскому проезду, а также по Варшавскому или Каширскому шоссе. На месте ЧП работают экстренные службы.