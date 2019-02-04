"Грудь болит": два симулянта ограбили аптеку и попали на видео

В Саратове двое мужчин притворились больными, ограбили аптеку и скрылись, роняя деньги по пути.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 2 февраля, среди белого дня. В помещение аптеки вошли два молодых человека в капюшонах и медицинских масках. Один перегородил вход, а второй пытался усыпить бдительность девушки-фармацевта бессвязными жалобами на свое самочувствие.

"Грудь болит, жжёт, короче, внутри" — описывал симулянт свои симптомы, а затем достал пистолет и потребовал содержимое кассовых аппаратов.

Забрав деньги, мужчина поспешил на выход, теряя на ходу десятки купюр. "Выпало, выпало!" — грустно констатировал его напарник. С этими словами налетчики скрылись.

В результате инцидента никто не пострадал. Сумма награбленых средств не озвучена. В настоящее время преступники не найдены. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".