4 февраля 201914:54
Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета
На МКС сломался туалет, поломка произошла в американском сегменте. В результате астронавтам пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета.
На работу электрооборудования вода не повлияла, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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