Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

На МКС сломался туалет, поломка произошла в американском сегменте. В результате астронавтам пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета.

На работу электрооборудования вода не повлияла, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.