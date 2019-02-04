В Индии мужчина попытался провезти в чемодане детеныша леопарда

В аэропорту индийского города Ченнаи был задержан 45-летний мужчина, который попытался ввести в страну детеныша леопарда в чемодане. Пассажир прилетел из Таиланда. Животное едва не умерло в рузультате перелета, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Неназванного авиапассажира задержали сразу после того, как таможенники нашли в его сумке детеныша леопарда.

Прилетевший из Бангкока мужчина привлек внимание тем, что из его сумки раздавался шум. Детеныш леопарда весил менее килограмма.

Сотрудники аэрпорта рассказали, что малыш был в шоке, а также издавал разные звуки. Скорее всего, он был нездоров.

Детеныша леопарда доставили в зоопарк индийского Ченнаи, его осматривают ветеринары. Допрашиваемый пассажир пока не признался, зачем он ввез в страну животное столь варварским способом. Его подозревают в контрабанде.