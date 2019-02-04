Шахматистка Лагно возглавит женскую сборную России на командном чемпионате мира

Стал известен состав женской сборной России по шахматам на командном чемпионате мира, который пройдет в Казахстане с 4 по 15 марта. В него вошли Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Ольга Гиря и Александра Горячкина.

"Здорово, что после декретного отпуска вернулась Екатерина, которая является лидером команды и выступает на первой доске. Она сейчас активно играет, надеемся, что наш лидер будет в отличной форме", – цитирует РИА Новости пиар-директора Российской шахматной федерации Кирилла Зангалиса.

За медали чемпионата мира сразятся сборные России, Китая, США, Египта, Украины, Грузии, Индии, Венгрии, Армении и Казахстана. Напомним, что российские шахматистки являются действующими чемпионками мира.