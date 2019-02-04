Российские солдаты и техника получат адаптивный камуфляж

Камуфляж, способный менять цвет и рисунок в зависимости от окружающей обстановки, может появиться на вооружении российской армии. Соответствующий материал уже разработан, идут испытания. Предполагается, что подобную систему маскировки получат как солдаты, так и бронетехника, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника".

Агентство уточняет, что новый материал может повторить даже сложный, динамичный фон: например, колышущиеся на ветру листья или траву.

Напомним, на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" госкорпорация "Ростех", куда входит "Росэлетроника", продемонстрировала прототип шлема с системой адаптивного камуфляжа. Она представляет собой электроактивное покрытие, которое можно наносить на любые поверхности: будь то ткань или металл. При этом электричества этот состав потребляет не больше, чем обычная энергосберегающая лампочка.



За рубежом речи о покрытиях-хамелеонах пока даже не идет. Самое большое достижение – система Adaptiv британской компании BAE Systems. Но она ставится только на боевую технику и способна менять силуэт бронемашины исключительно в инфракрасном диапазоне. То есть вместо БМП на тепловизоре будет "светиться", например, легковой автомобиль.