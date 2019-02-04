Федерация футбола Украины убрала новичка "Зенита" Ракицкого из состава сборной

После перехода футболиста Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит" Федерация футбола Украины вычеркнула 29-летнего защитника из списка игроков национальной команды, который был опубликован на официальном сайте организации.

Ракицкий до перехода в стан сине-бело-голубых считался основным игроком обороны украинской сборной. За нее он провел 54 матча, забив 5 голов.

Напомним, что 29-летний защитник подписал контракт с "Зенитом" в конце января сроком на 3,5 года.