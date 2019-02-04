Прокуратура: в попавшем в ДТП под Калугой автобусе нельзя было перевозить детей

Автобус, в котором погибли пассажиры, в том числе и дети, не отвечал требованиям правил организованной перевозки детей.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала прокуратура Смоленской области.

Отмечается, что проверка установила, что транспортное средство было 1989 года выпуска, тогда как запрещено перевозить детей на автобусе, который старше 10 лет.

При этом перевозчик не согласовал перевозку детей из Ярцево Смоленской области в Калугу.

3 февраля автобус, перевозивший детский эстрадно-хореографический ансамбль "Колибри" из Смоленской области на творческий конкурс "Жемчужина талантов" в Калугу, перевернулся на 128-м километре трассы "Калуга-Вязьма". Многие юные конкурсантки ехали вместе со своими мамами.

В результате аварии на месте погибли семь человек — три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины. За медицинской помощью обратились 38 пассажиров, из них 27 детей и 11 взрослых.

Следственным комитетом России по региону задержан водитель, который в 2018 году уже получал штрафы за нарушения правил перевозки детей, а также владелец автобуса — 61-летний предприниматель Сергей Гордеев.