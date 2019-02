В Малайзии задержали россиян за жонглирование ребенком на уличном представлении

Полиция Малайзии задержала супругов из России 27 и 28 лет, которые на улицах Куала-Лумпура жонглировали ребенком во время уличного представления.

Как можно видеть на кадрах, попавших в соцсети, мужчина держит ребенка за ногу и размахивает им вокруг себя и над головой.

Video of baby in Malaysia being flung around by the feet causing outrage https://t.co/QFZHVMJkx4