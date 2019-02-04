Спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, на котором летел Сала

Поисковая группа в ходе подводной операции обнаружила тело одного из людей, потерпевших крушение на борту самолета, перевозившего аргентинского нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салу. Ранее были найдены обломки воздушного судна, исчезнувшего над Ла-Маншем.

По информации Sky Sports, пока опознать тело не удалось. Оно было обнаружено после изучения видеозаписи, сделанной во время поисковой операции. После консультаций с родственниками погибших и полицией, будут предприняты дальнейшие шаги.

Напомним, что в самолете, потерпевшем крушение над Ла-Маншем, находились два человека – пилот Дэвид Ибботсонан и футболист Эмилиано Сала.